Gollum geri dönüyor: Yeni Yüzüklerin Efendisi filminin çekimleri başladı

Yüzüklerin Efendisi evreninin merakla beklenen yeni filmi The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum için geri sayım başladı. Warner Bros., filmin çekimlerinin başladığını duyururken, yönetmen ve başrol oyuncusu Andy Serkis'in setteki ilk kamera arkası görüntülerini de izleyicilerle paylaştı.

Paylaşılan kısa tanıtım videosunda Serkis'in elindeki senaryoyu incelerken set ekibinden birine "Neyle başlıyoruz?" diye sorduğu görülüyor. "Birinci sahne, en baştan" yanıtını alan Serkis, 1965 yapımı klasik The Sound of Music filmine gönderme yaparak "Başlamak için harika bir yer" ifadelerini kullanıyor.

Ardından hareket yakalama (motion capture) kostümünü giyen Serkis, Gollum'un karakteristik duruşunu ve yüz ifadesini canlandırarak "Motor!" komutunu veriyor. Tanıtım videosu ise filmin çekimlerinin sürdüğü Yeni Zelanda'nın etkileyici doğal manzaralarını gösteren drone görüntüleriyle sona eriyor.

Eski ekip yeniden bir araya geliyor

The Hunt for Gollum, Andy Serkis'i Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerinin yaratıcı ekibi Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens ile yıllar sonra yeniden buluşturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Ian McKellen, Elijah Wood ve Lee Pace gibi serinin tanınmış isimleri rollerine geri dönerken, Kate Winslet, Jamie Dornan, Leo Woodall ve Anya Taylor-Joy da Orta Dünya evrenine katılan yeni oyuncular arasında yer alıyor.

Variety'ye konuşan Andy Serkis, yıllar sonra aynı ekiple yeniden çalışmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Daha iyisi olamazdı. Yalnızca yıllarca birlikte çalıştığım ve çok sevdiğim çekirdek ekip değil, yaklaşık 25 yıl önceki set ekibinin büyük bölümü de yeniden burada. Üstelik artık onların çocukları da bizimle çalışıyor. Adeta büyük bir aile buluşması yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vizyon tarihi belli oldu

J.R.R. Tolkien'in Orta Dünya evreninde geçen The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, Gollum karakterinin hikâyesine odaklanacak ve serinin yeni halkası olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Warner Bros. tarafından hazırlanan yapımın 17 Aralık 2027 tarihinde dünya genelinde vizyona girmesi planlanıyor.