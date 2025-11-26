G.O.R.A 4 G.O.R.A geliyor: Cem Yılmaz 20 yıl sonra gelen yeni filminin detaylarını anlattı

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 20 yıl aradan sonra seyirciyle buluşacak G.O.R.A’nın devam filmi “G.O.R.A 4 G.O.R.A"nın detayları anlattı.

Yılmaz, filmde Arif, Ceku ve oğulları Kamuran’ın hikâyesine odaklanacağını duyurdu.

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan G.O.R.A, 20 yıl aradan sonra geri dönüyor. Geçtiğimiz aylarda filmin senaryosunu tamamladığını duyuran Cem Yılmaz, katıldığı programda filmin konusuna dair detayları da paylaştı.

G.O.R.A filmindeki karakterlerin de bulunduğu "A.R.O.G" ve "Arif v 216" gibi filmlerin yaratıcısı Yılmaz, yeni filmi "G.O.R.A 4 G.O.R.A" için şunları söyledi:

“Bizim devam filmlerimiz, karakterlerin ödünç alındığı filmler. A.R.O.G’un ortamı ve öyküsü bambaşka ama bazı karakterler hikâyede var. Onun dışında başka bir atmosferde geçiyor; yani kahramanın macerasının devamı, G.O.R.A öyküsünün değil. G.O.R.A 4 G.O.R.A da böyle. Ancak bu sefer karı koca ve çocukları var.

Biliyorsun, 2008’de Arif ve Ceku’nun bir çocuğu oldu: Kamuran. Kemo da bir rüya görmüştü; çocuk alien oluyordu. G.O.R.A 4 G.O.R.A’da Arif ve Ceku Gora’ya dönmüş; Ceku, Amir Toça’nın yerine gezegenin kraliçesi. Kemo da Gora Askerî Akademisi’nden mezun oluyor; onun yemin merasiminde başlıyoruz. G.O.R.A gezegeninde başlamıştı, G.O.R.A gezegeninde bitireceğim filmi.”