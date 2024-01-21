Gözaltına alınmıştı: Arnold Schwarzenegger'in saati açık artırmada satıldı
Terminatör filminin yıldızı Arnold Schwarzenegger, Münih Havalimanı'nda lüks bir saati beyan etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Lüks saatin açık artırmada satıldığı bildirildi.
Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, bir yardım etkinliğinde açık artırmada satmayı planladığı lüks saati beyan etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Münih Havalimanı'nında gümrük memurları tarafından alıkonulan saat, İsviçreli saat üreticisi Audemars Piguet markasına aitti.
NTV'nin aktardığına göre lüks saat, oyuncunun kurucusu olduğu hayır kurumu "Schwarzenegger İklim Girişimi"ne (Schwarzenegger Climate Initiative) destek amaçlı düzenlenen açık artırmada satıldı. Etkinlikte toplamda 1,31 milyon dolar bağış toplandı.
Audemars Piguet markalı saat ise 294 bin dolara alıcı buldu.
2 saatten uzun bir süre sorgulanan oyuncu serbest bırakılmış ve seyahatine devam etmişti.