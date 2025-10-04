Grup üyelerine yurtdışı yasağı getirilmişti: Manifest'in 'Arıyo' şarkısı Grammy'nin değerlendirmesine kabul edildi
Manifest'in 'Arıyo' isimli şarkısı 68. Grammy Ödülleri’nde Best Pop Duo/Group Performance kategorisinde değerlendirmeye alındı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran grup, “Arıyo şarkımızın 68. Grammy Ödülleri’nde Best Pop Duo/Group Performance kategorisinde değerlendirmeye kabul edildiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
“Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından haklarında re'sen soruşturma başlatılan Manifest grubu üyeleri, yurt dışına çıkış yasağı ve imza zorunluluğuyla serbest bırakılmıştı.