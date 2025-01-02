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Gülben Ergen yıllar sonra dizi setlerine dönüyor: İşte yeni projesi...

1988 yapımı Biz Ayrılamayız ile oyunculuk kariyeri başlayan, Fırat, Marziye, Dadı ve Gönül gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Gülben Ergen, 2025 yılına bir dizi anlaşmasıyla girdi.

Haber Merkezi
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Gülben Ergen yıllar sonra dizi setlerine dönüyor: İşte yeni projesi...
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Son olarak Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği 'Vezir Parmağı' (2017) filminde rol alan Gülben Ergen, uzun yıllar sonra Serdar Gözelekli’nin yöneteceği yapım ile dizi setlerine dönüyor.

Yeni dizisi belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü şarkıcı, Pastel Film’in 'Piyasa' dizisiyle anlaştı. Kanal D’de ekrana gelecek, Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosu Mehmet Barış Günger imzası taşıyor.

Gülben Ergen, Alp Navruz ile İlayda Alişan’ı buluşturan Piyasa'da, gazetecilik yapan Ahsen adlı bir karaktere hayat verecek. 6 Ocak’ta Bursa sahneleriyle sete çıkacak olan dizinin, şubat ayının 2. haftası yayında olması planlanıyor.

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