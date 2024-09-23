Gülşen sahnede fenalaştı

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 52 yaşında hayata veda etti. 20 Eylül akşamı İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı sırada aniden fenalaşarak yere yığılan Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arolat için dün Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Törende Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, Arolat’ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Gözyaşlarına boğulan Gülşen, aynı akşam sahne aldığı bir mekanda da duygusal anlar yaşadı.

Sahnede fenalaştı

Gazete Magazin’in haberine göre, Gülşen, Arolat’ın yönettiği "Bangır Bangır" şarkısını seslendirdiği sırada fenalaşarak sahneden inmek zorunda kaldı.

''Tek kelime bulamıyorum''

Arolat’ın vefatı üzerine Gülşen, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak, "Biricik Metin’im. Tek kelime bulamıyorum biliyor musun? Varlığının güzelliğini de yokluğunun acısını da anlatacak... Canımın içi, ben perişanım ama sen iyi ol, huzur bul, kavuş sevdiceklerine. Nurlar içinde uyu biricik dostum. Seni sonsuza kadar seveceğim ve çok özleyeceğim." ifadelerini kullandı.