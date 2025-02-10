Gülsin Onay Eskişehir'de ayakta alkışlandı

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Konser W.A. Mozart’ın Figaro’nun Düğünü Operası Uvertürü ile başladı. Mozart’ın en ünlü operalarından biri olan ve klasik müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan eser ayakta alkışlandı. Orkestra şefi Ender Sakpınar’ın seslendirilen eserler ve bestecilerle ilgili verdiği bilgiler oldukça beğeni topladı. Daha sonra değerli piyanist Gülsin Onay, W.A. Mozart’ın 20 numaralı piyano konçertosunu seslendirdi. Üç bölümden oluşan bu eserin sonunda sanatseverleri kırmayarak üç kez bis yaptı. F. Chopin’in eserlerini sanatseverler için seslendiren Gülsin Onay sanatseverlere muhteşem anlar yaşattı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, plaket takdimini gerçekleştirirken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sanatçılarına, orkestra şefi Ender Sakpınar’a, değerli piyanist Gülsin Onay’a ve tüm salonu dolduran sanatseverlere teşekkürlerini iletti.

Konserin ikinci bölümünde W.A. Mozart’ın dört bölümden oluşan 35 numaralı “Haffner” isimli senfonisi seslendirildi. Pastoral havasıyla dikkat çeken, Mozart’ın büyülü lirizminin güzel örneklerinden biri olan bu eseri büyük bir uyumla ve derinlikli performanslarıyla seslendiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası uzun süre alkışlandı.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde 14 Şubat 2025 tarihinde saat 20.00’de gerçekleştirilecek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Sevgililer Günü Konseri’nde yeniden açılmak üzere perdeler kapandı.