  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Günlerdir kayıp olan Picasso'nun ünlü tablosu bulundu
Takip Et

Günlerdir kayıp olan Picasso'nun ünlü tablosu bulundu

İspanya Ulusal Polisi, ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olan ve 3 Ekim'den bu yana kayıp olduğu açıklanan tablonun bulunduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Günlerdir kayıp olan Picasso'nun ünlü tablosu bulundu
Takip Et

İspanya Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, bir sergi için 3 Ekim'de Madrid'den Granada'ya taşınma sırasında kamyondan çıkmayan ve kayıp olduğu belirtilen Picasso'nun "Gitarlı natürmort" adlı tablosunun bulunduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturmayı 10 Ekim'den itibaren yürüten Ulusal Polise bağlı Tarihi Eserler Departmanı'nın, bir paket içinde bulunan söz konusu tablonun taşıma kamyonuna yüklenmemiş olduğu ihtimalinde durduğu ancak soruşturmayı halen açık tuttuğu belirtildi.

Picasso'nun 1919 tarihli "Gitarlı natürmort" tablosunun Caja Granada Vakfı'nın girişimiyle yapılacak bir sergi için diğer 56 eserle birlikte 25 Eylül'de depoya kaldırıldığı aktarılan açıklamada, 3 Ekim'deki nakliyat sırasında tablonun çıkmaması üzerine vakıfın polise başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

 

Kültür-Sanat
Şimşek Güneş Kollektörleri’nden sanata destek
Şimşek Güneş Kollektörleri’nden sanata destek
Garanti BBVA Genç Konserleri kasım ayında da devam ediyor
Garanti BBVA Genç Konserleri kasım ayında da devam ediyor
Kennedy ailesinin hikayesi, Netflix dizisi oluyor
Kennedy ailesinin hikayesi, Netflix dizisi oluyor
Ünlü metal grubunun bas gitaristi Sam Rivers hayatını kaybetti
Ünlü metal grubunun bas gitaristi Sam Rivers hayatını kaybetti
Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na veda: Usta oyuncu için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi
Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na veda: Usta oyuncu için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde yeni rota Mardin
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde yeni rota Mardin