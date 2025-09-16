Gustav Klimt, Van Gogh ve Matısse… 480 milyon dolarlık dev sanat koleksiyonu müzayedeye çıkıyor

Sotheby’s, 18 Kasım’daki müzayedede Estée Lauder’in onursal başkanı Leonard Lauder’in 400 milyon dolar değerindeki koleksiyonunu satışa çıkaracak.

Gustav Klimt koleksiyonun yıldızı

Koleksiyonun yıldızı ise Gustav Klimt’in 1914-1916 yıllarında resmettiği “Elisabeth Lederer’in Portresi”. Tabloya yaklaşık 150 milyon dolar değer biçiliyor ve sanatçının başyapıtları arasında kabul ediliyor.

Lauder’in koleksiyonunda öne çıkan diğer eserler de dikkat çekiyor. “Blooming Meadow” en az 80 milyon dolardan, “Forest Slope in Unterach” ise 70 milyon dolardan alıcı bulacak. Geçtiğimiz haziranda hayatını kaybeden Lauder, eserlerinin bir kısmını daha önce uluslararası müzelere ödünç olarak sunmuştu.

Van Gogh ve Matisse’in başyapıtları

Hyatt otellerinin kurucusu Jay Pritzker ve eşi Marian “Cindy” Pritzker’in göz alıcı sanat koleksiyonu, müzayedede sanatseverlerle buluşacak. Toplam değeri 80 milyon dolar olarak tahmin edilen koleksiyonun en dikkat çekici parçası, Vincent van Gogh’un 1887 tarihli başyapıtı “Paris Romanları (Sarı Kitaplar)”. Bu eşsiz tablo, 40 milyon dolardan başlayan fiyatıyla koleksiyonun yıldızı konumunda.

Pritzker koleksiyonunda ayrıca Henri Matisse’in altı bronz heykeli (30 milyon dolar), sanatçının üç parçalı eseri “Leda ve Kuğu” (en az 7 milyon dolar), Paul Gauguin’in “The House of Pen du, Cowherd” (6 milyon dolar) ve Joan Miró’nun “Mother Ubu” adlı heykeli (4 milyon dolar) de yer alıyor.

Sotheby’s sanat piyasasının nabzını tutacak

Sotheby’s, Manhattan’ın ikonik Breuer Binası’nda açtığı yeni merkezinde ilk büyük müzayedesine hazırlanıyor. 1966’da inşa edilen ve uzun yıllar Whitney Museum of American Art’a ev sahipliği yapan bu modernist yapı, yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla Sotheby’s tarafından satın alınmıştı. Yeni mekân, sanat dünyasının prestijli buluşma noktası olmaya aday.Bu görkemli açılış, Lauder ve Pritzker ailelerinin eşsiz sanat koleksiyonlarının satışıyla taçlanıyor. Sotheby’s, bu stratejik hamleyle hem durgun sanat piyasasının yönünü belirlemeyi hem de Klimt ve Van Gogh gibi “güvenli liman” sanatçıların koleksiyonerler üzerindeki çekim gücünü test etmeyi amaçlıyor.

Müzayede koleksiyonerlerin yatırım iştahını sınayacak

Klimt ve Van Gogh eserleri, sanat piyasasında her zaman büyük yankı uyandırıyor. Lauder ailesinin Klimt ile derin bağı bilinirken, Van Gogh’un tabloları geçmişte 100 milyon doları aşan satışlarla rekorlar kırmıştı. Sotheby’s, bu sonbahar müzayedesiyle hem piyasanın nabzını ölçecek hem de koleksiyonerlerin yatırım iştahını sınayacak.