Güvenç Özel’in ‘Neuroflux’ enstalasyonu Trendyol Sanat ile ilk kez Contemporary İstanbul’da

Türkiye'nin sanat ekosistemine dijital bir soluk getiren Trendyol Sanat, kültürel yaşama katkı sunmayı sürdürüyor.

Trendyol Sanat, bu yıl da partner olarak destek verdiği Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu kapsamında ödüllü mimar, teknolojist ve akademisyen Güvenç Özel’in “Neuroflux” enstalasyonunu İstanbul’da sergileyerek etkinliğe özel bir katkı sunuyor.

Tersane İstanbul’da ziyaret edilebilecek

Eser, 24–28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Contemporary Istanbul süresince Tersane İstanbul’da ziyaret edilebilecek. Haliç’te bir ışık evrenine dönüşen eser, denizden de izlenebilecek.

İlk kez İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak

Güvenç Özel’in 2023’te Coachella’da sergilenen ve rekor ilgiyle karşılanan “Holoflux” enstalasyonunun yeni bir yorumu olan eser, Trendyol Sanat desteği ve GLOBART küratörlüğünde ilk kez İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.

"Eser makine ile insan yaratıcılığı arasındaki sınırları araştırıyor"

Güvenç Özel, 'Neuroflux' enstalasyonuna dair heyecanını ve projeyi şu sözlerle anlattı:

“Trendyol'un desteğiyle gerçekleşen bu iş birliği, mimarlık, medya sanatı ve teknolojiyi bir araya getirerek günümüzün en kritik tartışmalarından biri olan makine ile insan yaratıcılığı arasındaki sınırları araştırıyor. Contemporary Istanbul’un 20. yılında, yapay zekânın sanatsal üretime katılımını sorgulayan ve bu sürecin gelecekte kültür ve estetik algılarımızı nasıl şekillendirebileceğini irdeleyen bir eserle İstanbul’da yer almak benim için büyük bir heyecan ve onur.”

Işığın ve mimarinin buluştuğu hipermedya deneyimi yaşatacak

Neuroflux, mimarlığı yaşayan ve sürekli evrilen bir hipermedya nesnesi olarak tanımlıyor. Işık, projeksiyon ve algoritmik imgelerin birleşimiyle farklı kimlikler ve renk düzenleri arasında dönüşen eser; fiziksel ile dijitalin kesiştiği noktada izleyiciyi bireysel algı ile kolektif varoluşun dijital temsili üzerine düşünmeye davet ediyor. Uzaktan bakıldığında gizemli bir nesne gibi görünen 8 metrelik enstalasyon, yaklaşıldıkça mimari bir yapıya dönüşüyor. Ziyaretçiler yapının çevresinde dolaşabiliyor, altından geçebiliyor; yüzeyindeki ışıltılı ve renk değiştiren yansımalar ise üç boyut algısıyla optik bir oyun kurarak her adımda farklı bir deneyim yaratıyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde eser paralel bir dijital evrende, çok daha büyük, hareketli formlardan oluşan sanal bir ekosistemin parçası gibi görünüyor. Fiziksel ile dijital arasında sürekli genişleyen bir bağ kuran “Neuroflux”, ziyaretçilerini çok katmanlı bir deneyime davet ediyor.

Trendyol Sanat, Contemporary Istanbul partnerliği kapsamında geçtiğimiz yıllarda uluslararası alanda ödüllü sanatçı Memo Akten’in Deep Meditations ve Candaş Şişman’ın Synphon adlı eserlerini de sanatseverlerle buluşturmuştu.

Güvenç Özel Hakkında

Disiplinlerarası sanatçı Güvenç Özel; mimarlık, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren vizyonuyla tanınıyor. Yale Üniversitesi’nden mimarlık yüksek lisansı derecesine sahip olan Güvenç Özel, UCLA Mimarlık ve Kentsel Tasarım Bölümü – IDEAS Programı’nın kurucu öğretim üyelerinden olup çalışmalarını Los Angeles’ta sürdürüyor. Özel’in sanatsal üretimi, dijital teknolojilerle mimariyi buluşturarak izleyicilere etkileşimli deneyimler sunmayı amaçlıyor. Eserleri bugüne kadar Venedik Mimarlık Bienali, İstanbul Modern ve Saatchi Gallery gibi prestijli etkinlik ve sergilerde yer alan, NASA gibi teknoloji devleriyle iş birlikleri yapan Güvenç Özel, çağdaş sanatın en yenilikçi isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.