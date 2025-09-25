Güvenç Özel’in ‘Neuroflux’ı Contemporary Istanbul’a damgasını vurdu

Türkiye'nin sanat ekosistemine dijital bir soluk getiren Trendyol Sanat, Contemporary Istanbul’da ses getiren bir iş birliğine imza attı. Bu yıl bir kez daha Contemporary Istanbul’un partnerleri arasında yer alan Trendyol Sanat, fuarın 20. yılına özel olarak dikkat çeken bir iş birliği gerçekleştirdi.

“Holoflux”, “Neuroflux” adıyla yeniden yorumlandı

Ödüllü mimar, teknolojist ve akademisyen Güvenç Özel’in daha önce Coachella’da büyük ilgi gören enstalasyonu “Holoflux”, İstanbul’da “Neuroflux” adıyla yeniden yorumlanarak sanatseverlerle buluştu.

Algı ile kolektif varoluşun dijital temsili

Işık, projeksiyon ve algoritmik imgelerin birleşimiyle sürekli dönüşen bir “hipermedya” nesnesi olarak kurgulanan bu enstalasyon, izleyiciyi bireysel algı ile kolektif varoluşun dijital temsili üzerine düşünmeye davet ediyor. 24-28 Eylül tarihlerinde Contemporary Istanbul süresince Tersane İstanbul’un kalbinde sergilenecek eser, deniz hattından da izlenebilecek.

Sinan Cem Şahin: Toplumda pozitif etki yaratabilmeyi amaçlıyoruz

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin sanatı herkes için erişilebilir kılma hedefiyle önemli iş birliklerine imza attıklarını ifade ederek, “Trendyol Sanat, Trendyol’un toplumda pozitif etki yaratabilme amacıyla hayata geçirdiği bir platform. Hedefimiz, sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmak ve genç sanatçıların eserlerini milyonlarca kişiye ulaştırmalarına aracılık etmek. Trendyol Sanat ile bugün 150’den fazla sanatçının bine yakın eserinin geniş kitlelere ulaşmasına destek olduk. Ayrıca dünyaca tanınan ve kendi alanlarında önemli işler ortaya koymuş sanatçılarımızı Türkiye’de sanatseverlerle buluşturmayı da misyon edindik. 20. yılını kutlayan Contemporary Istanbul bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği nedeniyle Güvenç Özel’e teşekkür ediyoruz.”

Güvenç Özel yaratıcılığın sınırlarını sorguluyor

Güvenç Özel’in 2023’te Coachella’da sergilenen ve rekor ilgiyle karşılanan “Holoflux” enstalasyonunun yeni bir yorumu olan eser, Trendyol Sanat desteği ve GLOBART küratörlüğünde sergileniyor. Güvenç Özel, 'Neuroflux' enstalasyonunun ziyaretçileri makine ile insan yaratıcılığı arasındaki sınırlar üzerinde düşünmeye davet ettiğini belirterek, şöyle konuştu: Trendyol Sanat’ın katkılarıyla gerçekleşen bu çalışma; mimarlık, dijital sanat ve teknolojiyi bir araya getirerek günümüzün en temel meselelerinden biri olan insanın yaratıcı kapasitesi ile makinelerin üretim gücü arasındaki sınırları sorguluyor. Bu sorgulamanın insan varoluş kodlarıyla ve geleceği arasında köprü görevi üstleneceğine inanıyorum. Contemporary Istanbul’da özellikle yapay zekanın sanatsal üretimdeki rolünü tartışmaya açan eserlerin, gelecekte kültürel hafızamızı ve estetik değerlerimizi nasıl dönüştürebileceğini bir kez daha deneyimleme fırsatı bulduk.”

Üç boyut algısıyla optik bir oyun deneyimi sunuyor

Neuroflux, mimarlığı yaşayan ve sürekli evrilen bir hipermedya nesnesi olarak tanımlıyor. Işık, projeksiyon ve algoritmik imgelerin birleşimiyle farklı kimlikler ve renk düzenleri arasında dönüşen eser; fiziksel ile dijitalin kesiştiği noktada izleyiciyi bireysel algı ile kolektif varoluşun dijital temsili üzerine düşünmeye davet ediyor. Uzaktan bakıldığında gizemli bir nesne gibi görünen 8 metrelik enstalasyon, yaklaşıldıkça mimari bir yapıya dönüşüyor. Ziyaretçiler yapıyı 360 derece deneyimleyebiliyor; yüzeyindeki ışıltılı ve renk değiştiren yansımalar ise üç boyut algısıyla optik bir oyun kurarak her adımda farklı bir deneyim yaratıyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde eser paralel bir dijital evrende, çok daha büyük, hareketli formlardan oluşan sanal bir ekosistemin parçası gibi görünüyor. Fiziksel ile dijital arasında sürekli genişleyen bir bağ kuran “Neuroflux”, ziyaretçilerini çok katmanlı bir deneyime davet ediyor.

Trendyol Sanat, Contemporary Istanbul partnerliği kapsamında geçtiğimiz yıllarda uluslararası alanda ödüllü sanatçı Memo Akten’in Deep Meditations ve Candaş Şişman’ın Synphon adlı eserlerini de sanatseverlerle buluşturmuştu.

Güvenç Özel kimdir?

Disiplinlerarası sanatçı Güvenç Özel; mimarlık, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren vizyonuyla tanınıyor. Yale Üniversitesi’nden mimarlık yüksek lisansı derecesine sahip olan Güvenç Özel, UCLA Mimarlık ve Kentsel Tasarım Bölümü – IDEAS Programı’nın kurucu öğretim üyelerinden olup çalışmalarını Los Angeles’ta sürdürüyor. Özel’in sanatsal üretimi, dijital teknolojilerle mimariyi buluşturarak izleyicilere etkileşimli deneyimler sunmayı amaçlıyor. Eserleri bugüne kadar Venedik Mimarlık Bienali, İstanbul Modern ve Saatchi Gallery gibi prestijli etkinlik ve sergilerde yer alan, NASA gibi teknoloji devleriyle iş birlikleri yapan Güvenç Özel, çağdaş sanatın en yenilikçi isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.