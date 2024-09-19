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Haberi Hamdi Alkan duyurdu: Senarist Can Sinan Tekgündüz yaşamını yitirdi

Senarist Can Sinan Tekgündüz, 47 yaşında yaşamını yitirdi. Tekgündüz'ün ölüm haberini Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi
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Haberi Hamdi Alkan duyurdu: Senarist Can Sinan Tekgündüz yaşamını yitirdi
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'Tatar Ramazan', 'O Hayat Benim' ve 'İffet' gibi dizilerin senaristliğini yapmış olan Can Sinan Tekgündüz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybetti.

Can Sinan Tekgündüz'ün ölüm haberini Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Hamdi Alkan yaptığı paylaşımda, "Can dostumuz, birlikte gülüp birlikte ağladığımız, sinema ve televizyon dünyamızın başarılı senaristlerinden Can Sinan Tekgündüz'ü geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

 

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