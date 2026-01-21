Haldun Dormen hayatını kaybetti

6 Ocak’ta grip nedeniyle tedavi altına alınan, tedbir amaçlı yoğun bakıma sevk edilen duayen sanatçı Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosuna uzun yıllar boyunca emek veren Dormen'in vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Acı haberi oğlu duyurdu

Dormen’in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır."