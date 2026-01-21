Haldun Dormen neden öldü, hastalığı nedir? Haldun Dormen kaç yaşında, evli mi, nereli, kimdir?

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında yaşamını yitirdi



HALDUN DORMEN KAÇ YAŞINDA?

5 Nisan 1928 doğumlu olan Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti.

HALDUN DORMEN NERELİ?

Babası Kıbrıslı, annesi ise İstanbullu olmasına rağmen babasının işleri nedeniyle Mersin'de dünyaya geldi.

HALDUN DORMEN EVLİ Mİ?

1959 yılında halkla ilişkiler duayeni Betül Mardin ile evlendi ve bu evlilik sekiz yıl sürdü.

HALDUN DORMEN'İN HASTALIĞI NEDİR?

Ocak ayının başında şiddetli enfeksiyon ve grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı; durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

HALDUN DORMEN NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir hastanede enfeksiyon ve buna bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü sırada, 21 Ocak 2026'da vefat etti.

HALDUN DORMEN'İN ÇOCUKLARI KİMDİR?

Betül Mardin ile olan evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğu iş insanı Ömer Dormen oldu.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Galatasaray Lisesi'ndeki eğitiminin ardından ABD'de Yale Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı ve Türkiye'ye dönerek kendi adını taşıyan Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. Türk tiyatrosuna batılı bir vizyon getirdi, onlarca oyun yönetti ve aralarında Gülriz Sururi, Metin Serezli gibi isimlerin bulunduğu yüzlerce sanatçıyı Türk tiyatrosuna kazandırdı.

Oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra sinema filmleri çekti, televizyonda popüler programlar sundu ve yazdığı kitaplarla tiyatro tarihine ışık tuttu. "Hisseli Harikalar Kumpanyası" gibi dev eserlerle Türkiye'de müzikal kültürünün temellerini attı ve sanat dünyasına sunduğu katkılar nedeniyle "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.