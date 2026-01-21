Haldun Dormen'in eşi Betül Mardin kimdir? Oğlu Ömer Dormen kimdir, ne iş yapıyor, kiminle evli?

Bir süredir hastanede tedavi gören usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 97 yaşında vefat etti.

HALDUN DORMEN EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

Haldun Dormen tek evliliğini 1959 yılında ünlü halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin ile yaptı ve bu birliktelik sekiz yıl sürdü.

HALDUN DORMEN'İN EŞİ BETÜL MARDİN KİMDİR?

Türkiye’de halkla ilişkiler (PR) mesleğinin kurucusu kabul edildi ve bu alanda uluslararası düzeyde tanınan en önemli uzmanlardan biri oldu.

HALDUN DORMEN'İN ÇOCUKLARI

Haldun Dormen'in Betül Mardin ile olan evliliğinden Ömer Dormen adında bir oğlu oldu.

HALDUN DORMEN'İN OĞLU ÖMER DORMEN KİMDİR?

Dünyaca ünlü madeni yağ markası Castrol bünyesinde uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptı ve şirketin Hindistan ile Güney Asya operasyonlarını yönetti.

HALDUN DORMEN'İN OĞLU ÖMER DORMEN KAÇ YAŞINDA?

1961 yılında doğan Ömer Dormen, 65 yaşındadır.

HALDUN DORMEN'İN OĞLU ÖMER DORMEN EVLİ Mİ?

Evet, 2004 yılından bu yana tanınmış gazeteci ve yazar Ayşe Arman ile evli ve Alya adında bir kızı var.