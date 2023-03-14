Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlanan Haluk Bilginer'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
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Sinema ve tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer, tiyatro oyununda rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Usta sanatçı Haluk Bilginer, Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Kundakçı” isimli oyunun sahnelendiği sırada rahatsızlandı. Bunun üzerine Bilginer, ambulansla Üsküdar’daki özel bir hastaneye götürüldü.
Haluk Bilginer’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.