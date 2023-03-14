  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Kültür-Sanat
  3. Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

Sahnede rahatsızlanan Haluk Bilginer'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sinema ve tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer, tiyatro oyununda rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Usta sanatçı Haluk Bilginer, Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Kundakçı” isimli oyunun sahnelendiği sırada rahatsızlandı. Bunun üzerine Bilginer, ambulansla Üsküdar’daki özel bir hastaneye götürüldü.

Haluk Bilginer’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oscar ödülleri, ilklere sahne olduOscar ödülleri, ilklere sahne olduKültür-Sanat

 