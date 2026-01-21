Haluk Bilginer'e Türkiye-Almanya Film Festivali'nde Onur Ödülü verilecek
Usta oyuncu Haluk Bilginer, 30. Türkiye-Almanya Film Festivali Onur Ödülü'ne layık görüldü. Bilginer ödülünü 27 Şubat'ta alacak.
72 yaşındaki usta oyuncu, söz konusu ödüle "sanatsal bütünlüğü, tiyatro disipliniyle şekillenen oyunculuk anlayışı ve uluslararası sanat çalışmaları nedeniyle" layık görüldü.
Onur ödülü, 27 Şubat'ta Nürnberg'deki Tafelhalle'de düzenlenecek açılış töreninde Haluk Bilginer'e takdim edilecek.
Haluk Bilginer, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazanarak bu ödüle layık görülen ilk Türk oyuncu olmuştu.