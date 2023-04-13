Haluk Levent TIME dergisinin ödülünü reddetti

Amerika merkezli TIME Dergisi, her yıl geleneksel olarak yayınladığı "en etkili 100 kişi" listesini açıkladı.

Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin bulunduğu listede, Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent de yer aldı.

Listenin açıklanmasının ardından ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Levent, söz konusu paylaşımında, ödülü reddettiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gitmeyeceğini açıkladı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Resmi açıklama geldi az önce. İngiltere Kralı Charles ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye'den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış. Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. Ama içerik beni üzdü.

Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım.

Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize.”

1) Resmi açıklama geldi az önce.



İngiltere Kralı Charles

ABD Başkanı Joe Biden

Elon Musk

Beyonce

Messi

Bella Hadid

Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim.



Türkiye’den 182 kişi önerilmiş.

Editörler araştırma yapmış. pic.twitter.com/HUMRiZMErW — Haluk Levent (@haluklevent) April 13, 2023

TIME Dergisi'nin metni ise şu şekilde:

Ses yok… Şubat ayında büyük depremlerin ardından beton yığınları üzerine yazılan iki kelime Türkiye ve Suriye'de binlerce binayı yıkan enkazların üzerinde yazılıydı.

Rock yıldızı, kurduğu “Ahbap” platformu aracılığıyla yorulmadan hayır işleri yapıyor. Felaketten sonra, dakikalar ölüm kalım arasındaki fark anlamına geliyordu.

Türkiye'de göz önünde olmak inanılmaz derecede zor ama Levent çok seviliyor ve ilkeli kişiliği sayesinde halkın güvenine sahip. Şeffaflık anlayışıyla her bağışın nereye gittiğini ve kaç ailenin yardım aldığını ayrıntılı olarak listeliyor ve yayınlıyor.