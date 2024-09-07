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Haluk Levent'in hayatı film oluyor: Hazırlıklar başladı

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yaşamından bir kesiti komedi türünde anlatacak "Yollarda Vururum Seni" adlı filmin hazırlıklarına başlanıldı.

Haber Merkezi
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Haluk Levent'in hayatı film oluyor: Hazırlıklar başladı
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Haluk Levent'in hayatını ele alan "Yollarda Vururum Seni" filminin hazırlıkları başladı.

Yapımcılığını KEM YAPIM'ın üstleneceği projede, Levent'in gençliğini canlandıracak oyuncu arayışına başlandı.

Yapım ekibi, filmin çekimlerine başlamadan önce rol için doğru oyuncuyu bulmak adına titiz bir değerlendirme süreci yürütüyor.

KEM YAPIM'ın yapımcılığında hayata geçecek olan film, Haluk Levent'in renkli yaşamını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak.

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