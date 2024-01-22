Harry Potter dizisi için hazırlıklar sürüyor: Senarist sunumları başladı

Nisan ayında bir açıklama yaparak yeni bir Harry Potter dizisi hazırlanacağını duyuran Warner Bros. Discovery, bu diziyi hayata geçirmek için ilk somut adımları atmaya başladı.

Stüdyo, bu hafta bu senaristlerin sunumlarını dinlemeye başladı. Stüdyonun geçtiğimiz yıl temasa geçtiği senaristler, bu hafta boyunca stüdyoya kendi projelerini sundular.

Warner Bros. Discovery'nin projelerini dinlediği senaristler arasında Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran ve Michael Lesslie'nin olduğu belirtiliyor.

Birleşik Krallık'ta gerçekleşecek ikinci aşamada serinin yazarı J.K. Rowling'in de yer alması bekleniyor ancak Rowling'in bu projeye ne ölçüde dâhil olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.