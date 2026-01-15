Harry Potter dizisinin kadrosu netleşiyor: Dumbledore’u canlandıracak isim belli oldu

2026 yılında ekrana gelmesi planlanan dizide, Dumbledore rolü için usta oyuncu John Lithgow ile anlaşma aşamasına gelindiği bildirildi.

79 yaşındaki Lithgow; The Crown, Dexter, Interstellar, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç ve Dolunay Katilleri gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınıyor.

Karaktere sinema serisinde uzun yıllar hayat veren İrlandalı oyuncu Michael Gambon, 2023 yılında yaşamını yitirmişti.

Sekiz filmlik serinin altısında Dumbledore rolünü üstlenen Gambon, 50 yılı aşan kariyerinde sinema, televizyon ve tiyatroda birçok projede yer aldı ve dört BAFTA ödülüne layık görüldü.

Serinin ilk iki filminde ise Dumbledore karakterini Richard Harris canlandırmıştı. HBO’nun yeni uyarlamasında Lithgow’un seçilmesi, hayranlar arasında şimdiden büyük merak uyandırmış durumda.