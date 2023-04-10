Hasan Coşkun’un su altı fotoğraf sergisi Adapazarı Agora'da açıldı

SAKARYA/EKONOMİ

Gazeteci Hasan Coşkun’un gelirini yetim çocuklara bağışlayacağı su altı fotoğraf sergisi açıldı.

Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı A.Akgün Altuğ, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Sakarya Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, Kar Metal şirketler grubu başkanı Metin Kar, OSBÜK yönetim kurulu üyesi ve SATSO meclis üyesi Günay Güneş, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, ASRİAD (Asrın İş Adamları Derneği) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, ARSİADER (Arifiye Sanayici ve İşadamları Derneği) Başkanı Fatih Fahri Yeter, Kar Metal Şirketler Grubu Başkanı Metin Kar, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, YÖÇEYDER (Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği) Başkanı Hüseyin Girişken, Sakarya Trabzonlular Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Çelebi, SASİAD (Sakarya Sanayici ve İşadamaları Derneği) Genel Sekreteri Ferhat Ateş, İYİ Parti Sakarya İl Başkan Yarımcısı Naci Kıral, Sakarya Demirciler ve Tornacılar Esnaf Odası Başkanı Bahattin Kılınç ve çok sayıda davetlinin katılımı ile açılışı gerçekleştirilen su altı fotoğrafları sergisi 13 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Kar Metal SAWlutions ve ekonomi gazetesi katkılarıyla, Marmara ve Karadeniz’de çekilen fotoğraflardan oluşan serginin gelirleri Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesindeki yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak.

Serginin açılışında konuşan Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, kendisinin de bir dalgıç olduğunu belirterek, “Su altında nasıl bir hazine olduğunu gösteren bu sergi nedeniyle Hasan Coşkun’u kutluyorum. Bu sergiyi izlerken deniz altındaki yaşamın farkına varmanızı ve bu doğal yaşamı korumak adına çaba sarf etmenizi diliyorum.” dedi.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur ise fotoğraf sergisinden elde edilen gelirlerin yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak olmasının büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Ekonomi Gazetesi Sakarya Bölge Temsilcisi Hasan Coşkun ise herkesin ve her çocuğun yetim ve öksüz kalmaya aday olduğunu belirterek, “Her yetim bizlere bir emanet. Bu düşünceyle yetim ve öksüz çocukların hayatlarına dokunalım, onlara ışık olalım istedik ve bu sergiyi planladık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Destek olan kuruluşlarımıza ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

‘Hayatlara Işık Olan Canlar’ temalı su altı fotoğrafları sergisi her gün 11:00-23:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

