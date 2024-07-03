Havuç Kız’ın Turşu Yolculuğu raflardaki yerini aldı

Yazdığı çocuk, gençlik öykü ve romanlarıyla bilinen yazar Merve Başcumalı’nın çok sevilen Havuç Kız serisinin üçüncü kitabı “Turşu Atölyesi” okuyucularıyla buluştu.

Kocaman gözleri, turuncu saçları ve meraklı bakışlarıyla sevimli mi sevimli, minik Havuç Kız, yaşadığı serüvenler ile okuyucuları renkli dünyasına davet ediyor. Her macerasında öğretici ve keyifli deneyimler sunarak kitap tutkunlarını yeni keşiflere çıkaran minik kız, merak uyandırıcı hikayeleri ve eğitici mesajlarıyla, okuyucularla değerli bilgiler paylaşıyor. Çocuk ve gençlere sorumluluk, hoşgörü ve empati gibi değerleri de aşılayan Havuç Kız, onların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olurken, hayal güçlerini de geliştiriyor.

Çocuklara sorumluluk alma bilincini aşılıyor

Enerjisiyle ve yaşadıklarıyla kitapseverlerin ilgisini çekmeye devam eden Havuç Kız, bu kez turşu yapma serüvenine dahil oluyor. Anneannesinin Datça’daki evine denize girme hayalleri ile giden Havuç Kız, kendini bir anda rengarenk sebzelerin ve turşu kavanozlarının arasında buluyor. Turşu yapma sürecinde yeni beceriler kazanan ve sorumluluk alma bilinciyle hareket eden Havuç Kız kendi yeteneklerini keşfediyor.

Turşu yapımının adımlarını, malzemelerini ve sebzelerin faydalarını eğlenceli bir dile okuyucuya anlatan kitap, sevimli karakter Havuç Kız ile çocuklara turşuyu sevdirmeyi amaçlıyor. Büyülü Fener Yayınları tarafından yayınlanan bu eğlenceli kitap, Havuç Kız ile yeni maceralara atılmak isteyen herkesi raflarda bekliyor.

Merve Başcumalı kimdir?

3 Ocak’ta İstanbul’da dünyaya gelen Merve Başcumalı, ilkokul öğretmeni bir anne ve turist rehberi bir babanın kızıdır. Eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Başcumalı, babasının etkisiyle, İngilizce dışında, Fransızca, İtalyanca ve Japonca öğrendi. İlkokul çağlarından itibaren yazı yazmaya büyük bir ilgi duyan yazarın ilk kitabı ‘Kalpten Hikayeler’ 2016 yılında yayınlandı. Eserlerinde genellikle eğlenceli ve öğretici öykülerin yanı sıra karakter gelişimi ve çocukların dünyasına dair derinlikli konuları ele alan Başcumalı, Türkiye’deki çocuk edebiyatının başarılı isimleri arasındadır. Yazar, Yolunu Kaybeden Çorap, Dedemin Gramofonu, Derin’in Sır Saklama Ağacı ve Havuç Kız kitapları ile çocukların ve gençlerin ilgisini çekiyor. Havuç Kız serisi bugüne kadar 50 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.