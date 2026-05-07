HBO'dan beklenenden erken karar: Harry Potter dizisi ilk sezon başlamadan ikinci sezon onayını aldı

HBO, ilk sezonu 2026 Noel sezonunda yayınlanacak olan yeni "Harry Potter" dizisinin ikinci sezonuna resmi olarak onay verdi.

Bu haber, kanalın J.K. Rowling'in yedi "Harry Potter" kitabının tamamını on yıl içinde yedi sezonluk bir televizyon dizisine uyarlama planıyla örtüşüyor.

"Harry Potter ve Sırlar Odası" kitabına dayanacak olan 2. sezonun çekimlerinin bu sonbaharda başlayacağı duyuruldu. Uyarlamanın ilk sezonunda yazar olarak görev alan Jon Brown, ikinci sezonda yardımcı yapımcı olarak görevlendirildi.

İlk "Harry Potter" kitabının başlığının İngiltere versiyonuna dayanan "Harry Potter ve Felsefe Taşı" başlıklı birinci sezon, Harry'nin 11. doğum günüyle başlıyor; Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na kabul mektubu alan Harry, yeni bir dünyanın kapılarını aralarken aynı zamanda tehlikeli bir düşmanla da yüzleşmek zorunda kalıyor.

Dizinin başrollerinde Dominic McLaughlin, Arabella Stanton ve Alastair Stout, Altın Üçlü'ye hayat veriyor.

Dizinin oyuncu kadrosu Albus Dumbledore rolünde usta oyuncu John Lithgow'u ağırlıyor. Janet McTeer, Minerva McGonagall'ı; Nick Frost, Hagrid'i; Paapa Essiedu, Severus Snape'i canlandırıyor.