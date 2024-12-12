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Her parça servet değerinde! Christie's 3 dinozor iskeletini açık artırmaya çıkarıyor

Londra'daki Christie's müzayede evi, 12 Aralık'ta düzenleyeceği sıradışı müzayede öncesinde üç nadir dinozor iskeletini sergilemeye başladı. Christie's'in ilk kez üç dinozor iskeleti sunacağı müzayedede, her bir parça için 3 milyon ila 8 milyon sterlin arasında değişen tahminler yapılıyor.

Haber Merkezi
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Her parça servet değerinde! Christie's 3 dinozor iskeletini açık artırmaya çıkarıyor
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Christie's'in ilk kez üç dinozor iskeletini açık artırmaya çıkarıyor. Müzayedede her bir parça için 3 milyon ila 8 milyon sterlin arasında değişen tahminler yapılıyor.

Tarih öncesi iskelet Christie's tarafından satılacak

Londra'daki Christie's'i ziyaret edenler alışılmadık bir manzarayla karşılaştı. 1824'te King Street adresine taşındığından beri ilk kez, müzayede evinin galerisi resim veya heykeller değil, dinozorlar sergiliyor. Değerinin 13 milyon sterline kadar olduğu tahmin edilen üç tarih öncesi iskelet Christie's tarafından Perşembe günü açık artırma ile satılacak.

Dinazor iskeletleri 150 milyon yıl öncesine tarihleniyor

Bir stegosaurus ve bir yetişkin ve genç allosaurus iskeletleri yaklaşık 150 milyon yıl öncesine dayanıyor. Satıcı şirket olan İsviçre-Almanya şirketi Interprospekt tarafından bulundu ve yeniden inşa edildi.

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