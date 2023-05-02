Hollywood grevi, talk show programlarını vurdu

Film, televizyon ve diğer eğlence türlerinde çalışan 11 bin 500 yazarı temsil eden sendika, ücret konusunda aylardır süren müzakerelerin ardından 2 Mayıs Salı gününden itibaren eyleme geçecek.

Bu, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers ve Stephen Colbert gibi talk show sunucularının bir anlaşmaya varılıncaya kadar programlarının bölümlerini çekemeyeceği ve yayımlayamayacağı anlamına geliyor.

Kimmel'ın programına çıkacakken iptalle karşılaşan konuklar arasında Melissa McCarthy, Will Poulter ve Barry'nin yıldızlarından Anthony Carrigan yer alıyor. Fallon ise Ken Jeong, Jennifer Lopez ve Elle Fanning'i ağırlayacaktı.

Colbert de Citadel yıldızı Priyanka Chopra Jonas, Michael J. Fox ve Shonda Rhimes'la röportaj yapacaktı.

Henüz teyit edilmemiş olsa da, kanalların yeni bölümler yerine eski Jimmy Kimmel Live!, The Tonight Show, The Daily Show ve Late Night yayınlarının tekrarlarını göstermesi bekleniyor.

Meyers, Pazartesi günü (1 Mayıs) yaptığı açıklamada yazarların grev kararını desteklediğini şöyle belirtti:

"Yazmayı çok seviyorum. Televizyon için yazmayı çok seviyorum. Bu programı yazmayı çok seviyorum. Her gün ne yapmak istediğimize dair bir fikirle gelip bütün öğleden sonra bunun üzerinde çalışmamızı ve sonra da buraya gelme zevkini yaşamayı çok seviyorum.

Gösteri dünyasında hiç kimsenin bir işe sahip olma hakkı yok. Ancak bir işi olan insanların adil ücret almaya hakkı var. Hayatlarını kazanmaya hakları var. Bence bu, lonca tarafından ortaya konan çok makul bir talep. Ben de bu talepleri destekliyorum."

Pazartesi günü (1 Mayıs) Met Gala'da konuşan Fallon, Variety'ye "Eğer yazarlarım olmasaydı bir şovum olmazdı ve onları sonuna kadar destekliyorum" dedi.

Bu, 15 yıl içinde gerçekleşen ilk yazarlar grevi ve Hollywood'da herhangi bir türde gerçekleşen ilk grev.

Grev hafta sonuna kadar devam ederse, Pete Davidson'ın sunacağı haftalık skeç programı Saturday Night Live normal seyrinde devam edemeyecek.