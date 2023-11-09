Hollywood grevinde anlaşma sağlandı

Hollywood’da yaklaşık 4 aydır süren grevin sona ermesi için geçici anlaşmaya varıldı.

Oyuncular Sendikası (SAG-AFTRA) ile Disney ve Netflix gibi büyük stüdyolar arasında anlaşmanın sağlanmasıyla grev dün gece sona erdi. Anlaşmayla oyuncular için daha yüksek maaş ve yapay zekaya karşı koruma sağlandığı bildirildi.

Anlaşmaya göre oyuncuların ücretlerine yaklaşık yüzde 8'lik bir artış yapılacak. Çok izlenen yapımlarda rol alan oyuncular prim alacak.

Grev nedeniyle yüzlerce popüler televizyon dizisi ve filmin yapımına ara verilmiş, ABD ekonomisi de yaklaşık 6 milyar dolar zarara uğramıştı.