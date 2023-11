Hollywood yıldızı Dwayne Johnson'dan başkanlık itirafı

Takip Et

"The Rock" olarak bilinen ve profesyonel güreş dünyasında tanınan Dwayne Johnson, Trevor Noah'ın "What Now?" adlı podcast'ine konuk oldu.

Gelecek yıl ABD Başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmediği sorulan 51 yaşındaki aktör, kendisine farklı partilerden teklif geldiğini açıkladı.

2021 yılında ABD'de yapılan bir ankette oyuncunun başkanlık kampanyasını destekleyenlerin sayısı oldukça yüksekti.

Anket sonuçlarıyla ilgili konuşan Johnson "Gerçekten çok şaşırmıştım ve onur duymuştum. Sizinle küçük bir şey paylaşacağım: 2022'de yıl sonunda, partilerden ziyaretime gelip aday olup olamayacağımı sordular" dedi.

"Siyasete girmeyi hiçbir zaman istemedim" diyen oyuncu, siyasetle ilgili nefret ettiği çok şey olduğunu dile getirdi.

Başkanlığa aday olma fikrini oyuncu ilk kez 2017'de ortaya atmıştı ve ancak daha sonra babalığın kendisi için "en önemli şey" olduğunu dile getirerek siyasete atılmayacağını söylemişti.