Hollywood'un efsane oyuncusu Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu

'The French Connection', 'Bonnie and Clyde' ve 'The Royal Tenenbaums' gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman (95) ve eşi klasik piyanist Betsy Arakawa (63), Santa Fe'nin kuzeydoğusundaki Santa Fe Summit bölgesindeki evlerinde ölü bulundu.

Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza, 1991'den beri evli olan çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yerel medyaya göre çiftin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde durulmuyor.