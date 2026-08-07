İki Türk isim, Grammy Ödülleri'nde oy kullanacak jüriye seçildi

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Besteci Toygar Işıklı ile piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı, müzik endüstrisinin en saygın kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Recording Academy'nin oy kullanma hakkına sahip (Voting Member) üyeleri arasında yer alacak. Böylece iki sanatçı, Grammy Ödülleri'nin adaylık ve ödül süreçlerinde oy kullanabilecek.

Kuruluşu 1957 olan Recording Academy, her yıl müzik endüstrisinin farklı alanlarında verilen Grammy Ödülleri'ni organize ediyor.

Akademi üyeleri, eserlerin sanatsal ve teknik niteliğini değerlendirerek adaylık ve ödül süreçlerinde belirleyici rol üstleniyor. Üyelik, mesleki başarı ve sektör deneyimi gibi ölçütler doğrultusunda kabul edilen profesyonellerden oluşuyor.

Film, dizi ve televizyon projeleri için hazırladığı müziklerle tanınan Toygar Işıklı, "Ezel", "Karadayı", "Muhteşem Yüzyıl", "Çukur", "İçerde" ve "Kara Sevda" gibi yapımların müziklerine imza attı. Ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen Işıklı, son yıllarda yurt dışındaki projelerde de çalışmalarını sürdürüyor.

Minimalist yaklaşımıyla klasik müzik ile çağdaş müzik arasında köprü kuran Büşra Kayıkçı ise mimarlık eğitiminin ardından profesyonel müzik kariyerine yöneldi. Avrupa'nın farklı kentlerinde konserler veren sanatçı, yayımladığı albüm ve besteleriyle uluslararası dinleyici kitlesine ulaştı.

Recording Academy üyeliği, sanatçılara Grammy Ödülleri'nin aday belirleme ve nihai oylama süreçlerine katılma hakkı tanırken, müzik endüstrisinin uluslararası gelişimine yönelik çeşitli komite ve çalışma gruplarında görev alma imkanı da sağlıyor.