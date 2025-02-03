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İKSV, genç sanatçılara seyahat desteği verecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) "Uluslararası Dolaşım Destek Programı" kapsamında çalışmalarını sergilemek üzere davet alan veya uluslararası iş birliği çerçevesinde başka ülkelere gitmeyi planlayan 18-40 yaşındaki sanatçılara seyahat desteği sağlayacak.

Haber Merkezi
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İKSV, genç sanatçılara seyahat desteği verecek
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı’ndan (İKSV) açıklamaya göre, program aracılığıyla Türkiye'deki sanatçı ve edebiyatçıların uluslararası dolaşım imkanlarının artırılması, uluslararası projelere katılımın teşvik edilmesi ve uzun vadede kariyer gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Seyahat masraflarının karşılanmasına katkıda bulunulacak

"İKSV Genç Sanatçı Fonu" kapsamında gerçekleşecek programa müzik, sinema, sahne sanatları ve güncel sanat alanında çalışan sanatçılar ile edebiyat yazarları başvurabilecek.

Türkiye'den yurt dışına giderek sergi, tiyatro, dans performansı, film gösterimi ve konser gibi faaliyetler gerçekleştirecek veya düzenleyecek sanatçı ve topluluklar ile yazarların seyahat masraflarının karşılanmasına katkıda bulunacak programdan yararlanmak isteyenlerin söz konusu etkinliklerde davetli, eş düzenleyici ya da proje ortağı olması gerekiyor.

 Uluslararası iş birliğinin belgelendirilmesi gerekiyor

Başvuru sahiplerinin karşı kurumdan alınacak davet mektubu veya uluslararası iş birliğini gösteren bir belgeyle etkinliklere katılımını gerekçelendirmesi bekleniyor.

 Başvurular yılda 4 kez değerlendirilecek

İKSV'nin ilgili departmanlarının direktörlerinden oluşan değerlendirme kurulu tarafından incelenecek başvurular ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında yılda dört kez değerlendirilecek ve 15 gün içinde açıklanacak.

Başvuru ve detaylı bilgi için "iksv.org" adresi ziyaret edilebilir.

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