İKSV’de üst düzey atama: Taner görevini Oymak'a devrediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın genel müdürlüğü görevine 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Yeşim Gürer Oymak'ın geleceği açıklandı.

2006-2018 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali Direktörü olarak görev yapan ve Eylül 2017'den bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak İKSV yönetiminde yer alan Oymak konuya yönelik değerlendirmesinde “Yirmi yıldır gururla parçası olduğum İKSV’de bu önemli görevi üstlenmek benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı. Bu görevi devralarak vakfın kültür-sanat alanındaki köklü mirasını geleceğe taşıyacak adımları ekip arkadaşlarımla birlikte atmak için büyük heyecan duyuyorum” diye konuştu.

Oymak’ın genel müdür görevini üstlenmesinin ardından bu görevi yürüten Görgün Taner'in de İKSV Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlayacağı duyuruldu.



Taner de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Temmuz 2026 itibariyle Genel Müdürlük görevimi Yeşim Gürer Oymak’a devrediyorum.

Yıllarca birlikte çalıştık. Çok hak etti.

İKSV’nin kültürünü derinden özümsemiş, çalışkan ve vizyoner bir yol arkadaşım olan Yeşim Gürer Oymak’ın Genel Müdürlük görevini üstlenmesinden büyük mutluluk duyuyorum.

53 yıllık İKSV, tüm paydaşları ve olağanüstü kadrosuyla yoluna hız kesmeden devam edecek.

Ben de yeni görevim kapsamında Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini üstlenerek İKSV’nin çalışmalarına katkı sunmayı sürdüreceğim.

2026’da birlikte güzel işler üretmek dileğiyle…"

Prof. Dr. Teoman Akünal, Zeynep Hamedi ve Görgün Taner’den oluşacak İKSV Yürütme Kurulu'nun, Bülent Eczacıbaşı’nın başkanlığındaki İKSV Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmalarını sürdüreceği doğrulandı.

Yeşim Gürer Oymak kimdir?

Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okuyan Oymaki Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nden mezun oldu. Oymak, müzikoloji dalında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini bitirdi.

1996-2016 yıllarında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev alan Oymak, Müzikoloji Bölümü Başkanlığı ve Osmanlı Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (OMAR) yönetim kurulu üyeliği görevlerini de üstlendi.

Oymak, İş Sanat Kültür Merkezi’nin Kurucu Direktörü görevini yaparken 2006'ya dek kurumun sanatsal içeriklerini oluşturdu. 2006-2018 yıllarında İstanbul Müzik Festivali’nin direktörlüğünü üstlenen Oymak, 2009-2010 yıllarında Türkiye ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları tarafından Fransa’da gerçekleştirilen “Fransa’da Türkiye Mevsimi” çerçevesinde düzenlenen klasik müzik etkinliklerinin koordinatörlüğünü üstlendi.

2014 yılında Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından “Bene Merito” nişanına ve 2019 yılında Fransa ile Türkiye arasında müzik ve sanat alanlarında işbirliklerinin artırılmasında oynadığı rolle birlikte Fransa Kültür Bakanlığı tarafından verilen Sanat ve Edebiyat Şövalyesi (Chevalier des Arts et des Lettres) nişanına layık görüldü.