İKSV'den deprem bölgelerine destek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, farklı kültür kurumlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle orta ve uzun vadeli projelerle deprem bölgesine destek olabilmek için çalışmalar yürütüyor.

İKSV'den konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, kar amacı gütmeden 1973'ten bu yana çalışmalarını sürdüren vakıf, deprem bölgesinde kültür sanat alanındaki çalışmalar için kullanılmak üzere kaynak ayıracak. İKSV Enstrüman Destek Fonu, depremzede müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temin etmek için kullanılacak.

Tiyatro toplulukları, yazar, yönetmen ve oyunculara destek sağlanacak

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü de bu yıl deprem bölgesine odaklanacak. Bu ödülle, bölgedeki tiyatro toplulukları, yazar, yönetmen ve oyunculara toplam 300 bin lira tutarında destek verilecek.

İstanbul Bienali'ne katılmış sanatçıların özel olarak ürettiği eserlerin sınırlı sayıdaki baskıları, ileriki günlerde geliri deprem bölgesinde kullanılmak üzere özel bir müzayedede yer alacak.

İKSV, kültür politikaları çalışmaları kapsamında bu yıl kültür, diyalog ve destek programları içeren büyük bir Avrupa Birliği projesinin de yönetimini üstleniyor.

Üç yıl sürecek bu projede, Türkiye genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerle beraber, deprem bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeleri teşvik edilecek ve bu projelere hibe desteği sağlanacak. Projeyle ilgili ayrıntılar 10 Mart'ta ayında duyurulacak.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Yaşadığımız bu zor günlerden, yardımlaşma ve dayanışmayla çıkacağımıza inanıyoruz. Daha iyi bir gelecek için birlikte yapabileceğimiz birçok şey olduğunu biliyoruz. Geleceğe dair hayallerin ve umudun yeşermesine katkıda bulunmayı, bir kültür kurumu olarak sorumluluklarımız arasında görüyoruz. İKSV olarak farklı kurumlarla işbirliği ve dayanışma içinde, kültür ve sanatın her koşulda sürdürülebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ve depremden etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz."