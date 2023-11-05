İlber Ortaylı 'Kabul edilemez' yazdı, Fazıl Say teşekkür etti

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, Batı’nın İsrail’e yönelik tepkisi nedeniyle piyanist ve besteci Fazıl Say’ın konserlerini iptal etmesini bugün Hürriyet’te yayınlanan köşesinde ele aldı.

Ortaylı, Say’ın Gazze saldırıları nedeniyle İsrail’e yönelik tepkisi üzerinden boykota tabi tutulmasının doğru olmadığını belirterek şöyle yazdı:

"Müzik ve resim dokunulmazdır"

* Fazıl Say bizim millî sanatçılarımızdandır. Uğraştığı dal itibarıyla ünü ülkemizin sınırlarını çoktan aşmış biridir. Dünyanın her yerinde hayranları vardır, binlerle ifade edilir. Bunların içinde İsrail gibi müzikten anlayan insanların ülkesi de vardır. Müzikte siyaset olmaz. En antisemit zamanlarında bile iyi müzisyen Yahudiler sadece üst cemiyette değil, Rusya ve Polonya’nın köylerinde bile el üstünde tutulurdu.

* Bu bakımdan onun son saldıraılar hakkındaki açıklamalarının konserlerini iptal ettirecek bir tepkiyle karşılanmasını doğru bulmuyorum. Kendisi ne fanatik bir insandır ne de Yahudi toplumuna karşı bir önyargısı vardır. Bu bakımdan sanatçımıza gösterilecek en hafif bir protesto ve boykot hareketini tasvip etmediğimi belirtmek isterim. Sanatçı ve müzisyene boykot etkili olmaz. Müzik ve resim dokunulmaz alanlardır.

Fazıl Say’dan teşekkür

Fazıl Say, Ortaylı’nın bu yazısı üzerine X hesabı üzerinden bir teşekkür mesajı yayınladı. Say, “İlber Ortaylı, bugün Hürriyet gazetesindeki yazısında, Batı’nın Ortadoğu tepkilerini, ayrıca bana uygulanmış olan konser iptalleri konusunun da ne kadar yanlış ve vahim olduğunu örneklerle ifade etmiş. Teşekkürler sevgili hocamıza” ifadelerini kullandı.