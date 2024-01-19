İnanılmaz Örümcek Adam'ın ilk kopyası rekor fiyata satıldı

Çizgi roman serisi İnanılmaz Örümcek Adam'ın (Amazing Spider-Man) nadir bulunan ilk sayısı yaklaşık 1,4 milyon dolara satıldı.

Açık artırmayla satılan çizgi romanın Mart 1963'te basıldığı ve neredeyse kullanılmamış durumda olduğu belirtildi.

Independent'ta yer alan habere göre, açık artırmayı düzenleyen Heritage Müzayede Evi'nin başkan yardımcısı Barry Sandoval, "Bu Örümcek Adam kopyası her zaman gelmeyecek bir fırsat ve son fiyat bunu yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Satılan kopyanın, çizgi roman derecelendirme servisi CGC tarafından "neredeyse kullanılmamış" derecesi verilen iki kopyadan biri olduğu belirtildi.

Steve Ditko ve Stan Lee tarafından yaratılan Örümcek Adam serisi ilk olarak Ağustos 1962'de Marvel tarafından basılmıştı.

İnanılmaz Örümcek Adam serisiyse birkaç ay sonra satışa çıktı ve 2022'de 900. sayıya ulaştı.

Seri, Örümcek Adam'ın orijinal hikayesini anlatırken, Fantastik Dörtlü'ye (Fantastic Four) geçişin de ilk örneğini içeriyor.

İnanılmaz Örümcek Adam'ın yanı sıra, Superman'in ilk sayısının "iyi/çok iyi" durumda bir kopyasının da 2,34 milyon dolara satıldığı kaydedildi.