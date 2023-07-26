İran-İsrail yapımı ilk sinema filmi "Tatami", Venedik Film Festivali'nde

Times of Israel gazetesinin haberine göre, eylülde 80. Venedik Film Festivali'nde gösterime girecek İran-İsrail yapımı ilk uzun metrajlı "Tatami" adlı filmin yönetmenliğini İranlı yönetmen ve oyuncu Zehra Emir İbrahimi ile İsrailli yönetmen Guy Nattiv üstlendi.

İranlı bir judocuyu konu alan politik-gerilim filminin başrolünde İranlı judocu Leyla'yı, Arian Mendi canlandırırken yönetmenliğin yanında filmin diğer başrol oyuncusu olan İbrahimi de Leyla'nın antrenörü rolünü oynuyor. Filmin senaryosunu ise İranlı Alem İrfani yazdı.

Film, Dünya Judo Şampiyonası sırasında İranlı judocu Leyla ve antrenörü Meryem'in İranlı yetkililerden Leyla'ya sakat numarası yapıp kaybetmesi veya hain olarak etiketlenmesi talimatını aldığı bir ültimatomu konu ediniyor.

Judoda zemini yumuşatmak için kullanılan minder anlamına gelen "Tatami"'nin isminin verildiği filmin yapımcılığını İsrail merkezli Keshet Studios üstleniyor.