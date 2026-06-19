İsimsiz el yazması defter Mozart'a ait çıktı: Besteler ilk kez seslendirilecek

Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde görev yapan bir küratör, incelediği isimsiz el yazmaları arasında Wolfgang Amadeus Mozart'a ait olduğu doğrulanan 44 sayfalık nadir bir not defteri keşfetti.

Kütüphane tarafından "büyük bir keşif" olarak nitelendirilen belge, Mozart'ın 22 yaşındayken Paris'te verdiği müzik derslerine ve gençlik dönemindeki çalışmalarına ışık tutuyor.

Tesadaüfen ortaya çıktı

Kütüphanenin müzik bölümünde görev yapan François-Pierre Goy, emekli olmadan önce elindeki anonim el yazmalarını gözden geçirirken beklenmedik bir keşifle karşılaştığını söyledi.

AFP'ye konuşan Goy, "Bulmak üzere olduğum şeyi hiç hayal etmemiştim." dedi.

44 sayfalık not defteri, Mozart'ın Mayıs-Temmuz 1778 döneminde öğrencisi için hazırladığı günlük alıştırmaları ve flüt ile arp için yazılmış yedi parçayı içeriyor.

El yazısından şüphelendi

Goy, birkaç hafta önce Mozart'ın eğitim materyalleri üzerinde çalıştığı için bazı ayrıntıların dikkatini çektiğini söyledi.

Yuvarlak ve hafif öne eğik tiz anahtarları ile Fransa'da alışılmışın tersine çizilen bas anahtarlarının Mozart'ın el yazısıyla benzerlik gösterdiğini fark eden Goy, "Acaba bu gerçekten o olabilir mi?" diye düşündüğünü anlattı.

Belgede kullanılan Fransız kağıdı ve Mozart'ın diğer el yazmalarıyla yapılan karşılaştırmalar keşfi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Nisan ayında doğrulandı

Avusturya merkezli Mozarteum Vakfı'nın yöneticisi Armin Brinzing, nisan ayında belgenin Mozart'a ait olduğunu doğruladı.

Fransa Ulusal Kütüphanesi'ne göre el yazması, Fransız Devrimi sırasında 1794'te Guines Dükü'nün evinden el konulan müzik koleksiyonları arasında yer alıyordu. Belgeler daha sonra BnF arşivlerine ulaştı.

1791 yılında 35 yaşında hayatını kaybeden Mozart'a ait yeni belgelerin bulunmasının son derece nadir olduğu belirtiliyor.

İlk kez seslendirilecek

Keşfedilen eserler, pazar günü Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde düzenlenecek konser kapsamında ilk kez halka açık şekilde yorumlanacak.

Kütüphanenin Müzik Bölümü Direktörü Mathias Auclair, özellikle repertuvarı sınırlı olan flüt ve arp sanatçıları için bu keşfin "harika bir sürpriz" olduğunu söyledi.