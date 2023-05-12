İSKİ, suyu sanatla buluşturuyor

Suyun, insan hayatındaki yerinin, tüm canlılar ve çevre için öneminin anlaşılmasını ve kültür dünyasında kalıcı yer edinmesini amaçlayan İSKİ, “Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması” düzenledi.

Oyuncu, yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan’ın jüri başkanlığını üstlendiği, oyuncu Gonca Vuslateri, tiyatro sanatçısı Ayçe Abana, akademisyen ve yönetmen İlkay Nişancı, yönetmen Cengiz Özkarabekir, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İSKİ Kurumsal Gelişim Müdürü Ayten Bostancı’nın jüri üyesi olduğu yarışma başvuruları 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek.

Su için farkındalık oluşturmak

Temiz su kaynaklarına ulaşım son yıllarda başta tüm dünyada önemli konular arasında yer alıyor. İSKİ tarafından gerçekleştirilen projede suyun önemine dikkat çekilmenin amaçlandığı belirtildi.

Üniversite öğrencileri ve gençlere davet

“Suyun Hafızası” kısa film yarışmasına, Türkiye genelindeki tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği bildirildi.

Türkiye’de okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan kısa film yarışmasına “www.suyunhafizasi.com” adresinden 22 Mart- 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvurular kabul edilecek.

Ödül töreninin 5 Haziran 2023 Dünya Çevre Günü’nde yapılması planlanan yarışmada; birinci olan filme 40.000 TL, ikinciye 20.000 TL ve üçüncü olan filme 10.000 TL ödül verileceği açıklandı.

Jüri Başkanı Ahmet Mümtaz Taylan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ”Su Meselesi tüm dünyanın meselesi ve bu yarışma bir farkındalık yaratma projesi. Kendi alanında yetkin insanlar jüri üyeliği yapacak ve değerlendirecek. Hızla su fakiri bir ülkeye doğru sürükleniyoruz. Bu sene yeterince kış olmadı ve ilk kaygılandığımız konu yazın susuz kalmak. Bireysel kullanımdaki titizliğimiz sorunun çözümünde pay sahibi. İSKİ bu meselelere objektifini çevirmiş durumda ve mümkün olduğunca geniş ölçekte bir farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Kısa Film yarışması bu denizin bir damlası. O damlada bizim de bir katkımız olacak, üniversite öğrencilerimizin yaratıcı fikirlerinin bir katkısı olacak. Umalım ki bu ve benzeri çabalar yılın 365 gününe yayılsın ve mümkün olduğu kadar çok su meselesini konuşalım, tartışalım ve ne yapabiliriz birlikte düşünelim.” ifadelerini kullandı.

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı ve Jüri Üyesi Begüm Çelikdelen ise, “Su kaynakları her geçen gün azalmaktadır. Tasarruf etmeye, bilinçli su tüketimine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Su tasarrufuna dikkat çekmenin etkili yöntemlerinden biri de sanattır. Suyun Hafızası Kısa Film Yarışmamıza tüm üniversite öğrencilerimizi davet ediyoruz.” açıklamasında bulundu.