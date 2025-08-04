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İstanbul Festivali’nde Jennifer Lopez fırtınası esecek!

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, yarın İstanbul Festivali’nde Yenikapı’da sahne alacak. Ünlü şarkıcının büyüleyici performansı çncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul Festivali’nde Jennifer Lopez fırtınası esecek!
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Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi organizasyonunda düzenlenen İstanbul Festivali yarın Jennifer Lopez'i ağırlayacak.

Festivalde yıldız yağmuru

Manifest ve DJ Diesel konserleriyle başlayan festivalde, hafta sonu sırasıyla Aleyna Tilki, Edis, Emre Yel ve Melike Şahin müzikseverlerle buluştu.

Jennifer Lopez İstanbul'da

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival kapsamında yarın dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez sahne alacak.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Amerikalı şarkıcının sahne performansı için hazırlık çalışmalarının yapıldığı Yenikapı etkinlik alanında özel sahne sistemleri kurulurken, güvenlik önlemleri de artırıldı.

İstanbul Festivali, 17 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Gastronomi alanında atıştırmalıklardan geleneksel tatlara, dünya mutfağından sokak lezzetlerine kadar geniş bir seçkinin bulunduğu festival alanında, ziyaretçiler FIBA standartlarında basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand, dikey rüzgar tüneli ve lunapark gibi eğlence imkanlarından yararlanabiliyor.

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