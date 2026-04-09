İstanbul Film Festivali 45. kez perde açtı: Nilüfer Aydan'dan "Silivri" çağrısı

METİN MERCAN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış galasıyla başladı.

Sinema dünyasının usta isimlerini ve profesyonellerini bir araya getiren törenin sunuculuğunu Onur Özaydın üstlendi.

Törende konuşan festival direktörü Kerem Ayan, Modern Afrika dansının öncü ismi Germaine Acogny'nin de açılışta yer aldığını belirterek "Sinemayla alakası yok çünkü ama dans dünyasının çok önemli bir ismini ağırlıyoruz bu sene İstanbul'da. Kendisi modern Afrika dansının anası olarak biliniyor ve harika bir belgesel var onun üzerine, kendisi burada. O yüzden Germaine Acogny'yi bir alkışlamanızı rica edeceğim." ifadelerini kullandı.

Gecede, sinemaya gönül ve emek veren isimlere sunulan Sinema Onur Ödülleri sahiplerini buldu.

"Gençliğimde yaşadığım bir şehirde bu ödülü almak benim için gerçekten büyük bir ayrıcalık"

Belgesel yönetmeni Gianfranco Rosi’ye ödülü, festival direktörü Kerem Ayan tarafından sunuldu. Rosi "Gençliğimde yaşadığım bir şehirde bu ödülü almak benim için gerçekten büyük bir ayrıcalık. İtalyan Lisesi'nde okuma ayrıcalığına sahip olmuştum. Bu yüzden İstanbul benim yerim; büyüdüğüm yer. Ve her nasılsa, yeterince tuhaf bir şekilde, fotoğrafçılık üzerine düşünmeye ve o küçük 16mm'lik kamerayı elime almaya ilk kez İstanbul'da başladım. Film çekme ve en önemlisi hikâye anlatma arzusunu ilk burada hissettim. Bu olduğunda burada 16, 17 yaşlarındaydım. İstanbul; tıpkı sinema gibi karşılaşmaların, geçişlerin, onaylamaların, tarihlerin ve hikâyelerin şehridir. Beni bir belgesel sinemacı olarak tanıttınız ama ben her zaman şunu söylemeyi sevmişimdir: Benim için belgesel ve kurgu arasında bir fark yoktur. Sadece tek bir dil vardır, o da sinemanın dilidir. Sinema gerçekle buluştuğunda, bazen öngörülemeyen bir şeyler gerçekleşir. Pasolini'nin dediği gibi; 'gerçekliğin görkemi'. Ve sonuçta İstanbul tam olarak budur: Gerçekliğin görkemi." dedi.

"Biraz daha bunu geç verseydiniz, veremeyecektiniz"

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nilüfer Aydan'a ödülünü usta oyuncu Nur Sürer takdim etti. Aydan, ödülün kendisini çok mutlu ettiğini belirterek "Bir defa bu ödülü Nur'un elinden almak bana bir zevk verdi. Yaş 86. Biraz daha bunu geç verseydiniz, veremeyecektiniz. Neyse, bu işin şakası; iyiyim, sağlıklıyım, onu söyleyeyim. Bu ödül benim için çok kıymetli. Birçok zaman ben buraya seyirci olarak geldim, misafir olarak geldim. Çok da mazisi olan bir ödül. Beni çok mutlu etti." dedi.

"Silivri'de yatanlar özgürlüklerine kavuşsunlar"

Aydan "Bu dünyadan gitmeden evvel istediklerim var. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek istiyorum: 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' Anneler üzülmesin. Partiler birleşsin, Türkiye için çalışsın. Silivri'de yatan devlet adamları, gazeteciler, kim suçsuzsa yargısız soruştursunlar. Özgürlüklerine kavuşsunlar. Varsa cezaları bilmiyoruz var mı yok mu, olduğunu zannetmiyorum. Özgürce yaşasınlar. Özgür olalım, sevgiyle dolalım. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Festival ekibinde 40 yıl boyunca yer alan Nuray Muştu’ya Sinema Emek Ödülü, Kerem Ayan ile eski direktörler Hülya Uçansu ve Azize Tan tarafından takdim edildi. Ödülü takdim ederken konuşan Ayan, "Bunca gün sakladık kendisinden bunu, sonunda açıklıyoruz. Çok heyecanlıyım. Nuray hakkında aklıma sadece üç kelime gelir: Güven, sadakat ve dürüstlük." dedi.

Törende ayrıca İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, festival sponsoru N Kolay adına Aktif Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca Oğan’a teşekkür plaketi sundu.

Gala, başrollerini Alba Rohrwacher ve Elio Germano’nun paylaştığı, Isabel Coixet imzalı "Üç Veda" (Three Goodbyes) filminin gösterimiyle sona erdi.

127 uzun metrajlı ve 13 kısa filmlik seçki izleyiciyle buluşacak

19 Nisan’a kadar sürecek olan festival, dünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerden genç yeteneklere kadar uzanan 127 uzun metrajlı ve 13 kısa filmden oluşan zengin bir seçki sunuyor.

Programda dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerini yapacak yapımlar yer alıyor. 11 gün boyunca film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla söyleşiler ve özel etkinlikler gerçekleştirilecek.