İstanbulluların yüzde 45,8’i etkinliklere katılmadı: Bilet fiyatları engel oldu

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İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırması, kentte kültür-sanat etkinliklerine katılımın ekonomik nedenlerle sınırlı kaldığını ortaya koydu. Buna göre İstanbulluların yüzde 45,8’i son bir yılda hiçbir kültür-sanat etkinliğine katılmadı. Etkinliklere katılımı zorlaştıran en önemli faktör ise yüzde 45 ile yüksek bilet ve giriş ücretleri oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İPA’nın aylık veri bülteni İstanbul Barometresi’nin temmuz sayısında, “İstanbul’da Kültür ve Eğlence Alışkanlıkları” başlıklı araştırmaya yer verildi. 758 kişiyle gerçekleştirilen çalışmada kent sakinlerinin kültürel etkinliklere katılımı, katılımı zorlaştıran nedenler ve dijital eğlence alışkanlıkları ele alındı.

İstanbulluların yüzde 45,8’i kültür-sanat etkinliğine gitmedi

Araştırmaya katılanların yüzde 45,8’i son bir yılda herhangi bir kültür-sanat etkinliğine gitmediğini bildirdi. Etkinliklere katılanlar arasında en yaygın tercih yüzde 33,9 ile konserler oldu.

Konserleri yüzde 21,8 ile tiyatro ve stand-up gösterileri, yüzde 21,2 ile sanat galerisi veya müze ziyaretleri takip etti. Kitap fuarı veya yazar buluşmalarına katılım yüzde 16,2, sokak festivali veya açık hava etkinliklerine katılım yüzde 16,1, film festivallerine katılım ise yüzde 11,9 olarak ölçüldü.

Tasarım, fotoğraf ve moda etkinliklerine katılım yüzde 6,2 olurken, dans gösterilerinde bu oran yüzde 5,9, opera, bale veya klasik müzik dinletilerinde yüzde 5,7 olarak kaydedildi.

Kültür-sanat etkinliklerine katılımı zorlaştıran nedenlerin başında yüzde 45 ile bilet ve giriş ücretlerinin yüksekliği geldi. İş veya okul nedeniyle vakit bulamayanların oranı ise yüzde 38,1 oldu.

İstanbullular kültür ve eğlence harcamalarını kıstı

Araştırmada katılımcılara ekonomik koşullar nedeniyle son bir yılda kültür ve eğlence harcamalarını azaltıp azaltmadıkları da soruldu. En fazla kısıntıya gidilen alan yüzde 41,4 ile restoran ve kafe gibi sosyal mekan harcamaları oldu.

Katılımcıların yüzde 39,8’i herhangi bir harcama kaleminde kısıntıya gitmediğini ifade etti. Konser veya tiyatro bileti harcamalarını azaltanların oranı yüzde 37,6, sinema bileti harcamalarını azaltanların oranı ise yüzde 37,2 olarak belirlendi.

Müze ziyaretlerinde yüzde 26, kitap, dergi ve dijital içerik alımlarında yüzde 25,9, yayın platformu aboneliklerinde ise yüzde 25,2 oranında kısıntıya gidildi.

İstanbullular eğlenceye günde 3 saat 8 dakika ayırıyor

İPA’nın araştırmasına göre katılımcıların yüzde 56,9’u etkinliklere fiziksel olarak katılmayı tercih ettiğini belirtirken, kültürel deneyimler yerine sosyal medya ve dijital içerikleri tercih edenlerin oranı yüzde 28,5 oldu.

Dijital içeriği tercih edenlerin yüzde 34,3’ü gerekçe olarak zaman kısıtlı olduğunda dijital içeriklerin daha pratik olmasını gösterdi. Dijital içeriklerin daha erişilebilir ve uygun fiyatlı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 29,6 oldu. Sosyal çevresinin dijitale yöneldiğini söyleyenlerin oranı yüzde 18,1, fiziksel mekanlara ulaşmayı zor veya yorucu bulanların oranı ise yüzde 12,5 olarak kaydedildi.

Araştırmada İstanbulluların dijital eğlence içeriklerine günlük ortalama 3 saat 8 dakika ayırdığı belirlendi. İş, uyku, yemek ve çocuk bakımı dışında kalan günlük serbest zaman ise ortalama 3 saat 44 dakika olarak hesaplandı.