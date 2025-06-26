Spotify açıkladı: İşte, Türkiye’de 2025 yazına damga vuracak şarkılar ve trendler

Türkiye’de yaz yavaş yavaş kendini hissettirirken, bazı parçalar şimdiden bu yazın favorisi olmaya hazırlanıyor bile. Her yaz olduğu gibi, Spotify bu yıl da Türkiye’de sezonun ritmini yakalayarak, bu yaza damgasını vurması beklenen şarkılarla dolu Yaz Hitleri 2025 listesini yayınladı.

Tüm gözler yine Türkçe Pop’ta

Yerel müziğe olan sevginin asla azalmadığı Türkiye’de, bu yılın en dikkat çeken trendlerinden biri yine Türkçe şarkılara olan yoğun ilgi. Büyük ölçüde Türkçe Pop ve onun yanı sıra hip-hop’ın öne çıktığı şarkılardan oluşan Spotify’ın Yaz Hitleri 2025 listesinde aynı zamanda, “Mucize” ile Simge ve “Bu Yaz” ile Bahadır Tatlıöz’ün başını çektiği, 2000’lerin başlarına ait, tanıdık dans sound’larının geri dönüşü de dikkat çekiyor.

Yaz Hitleri 2025 listesinde, geçmişin efsane yaz hitlerinin yeniden ilgi görmeye başlamasıyla birlikte nostaljinin de güçlü bir şekilde geri döndüğü görülüyor. Yaşar’dan “Kumralım” ve Simge’den “Önümüz Yaz” gibi eski yaz hitleri yeniden ilgiyle karşılanırken, yükselişte olan kız grubu manifest ise hit şarkıları “Yaşanacaksa”da Çıtır Kızlar’ın meşhur şarkısıyla 90’lara eğlenceli bir selam gönderiyor. Tarkan ve Yıldız Tilbe gibi ikonik isimler tekrar sahneye dönerken, SNOW, Murat Boz ve Era7capone’den “ÜZÜLECEKSİN 2.0” gibi yeni nesil hip-hop parçalarının eski pop şarkılarıyla yapılan mash-up’ları da listelerdeki başarısını sürdürüyor. Bu yaz Türkiye’de öne çıkması beklenen şarkılar arasında ayrıca Oğuzhan Koç ve Merve Özbey’den “Geçsin Yıllar”, Zeynep Bastık’tan “Kör Sevdam”, Selin ve Mabel Matiz’den “YANILIR GİBİ” ve Mert Demir’den “Bi Gece Gidebilirim” parçaları da dikkat çekiyor.

Pop, sezonun baskın tarzı olmaya devam ederken; 2025 yazı, Lvbel C5 ve AKDO’nun “MERMER”i ve Organize, ERAY067 ve Mansur’dan “BALMAIN”i gibi parçalarla yüksek BPM’li, Marsilya tarzı beat’ler ve kulüp atmosferine yakışır hip-hop ritimlerini de beraberinde getiriyor.