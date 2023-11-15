İsviçre’den Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Lozan Anlaşması'nın 100. yılı hediyesi

MEHMET KAYA / ANKARA

İsviçreli ünlü müzisyen François Lindemann’ın Cumhuriyet’in ve Lozan Anlaşmasının 100. Yılı nedeniyle yaptığı bestenin dünya prömiyeri Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) tarafından gerçekleştirildi. Eserin ilk seslendirilişi nedeniyle düzenlenen gecede, önce François Lindemann ve Okay Temiz, diğer sanatçılarla birlikte doğaçlama bir konser verdi. Ardından Cemi’i Can Deliorman yönetiminde CSO sanatçıları üç bölümden oluşan eseri ilk kez seslendirdi.

Etkinlik nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükelçi Jean-Daniel Ruch, İsviçre’nin Türkiye’yi ilk tanıyan ülkelerden olduğunu hatırlatarak, diplomatik, ekonomik ve sosyal olarak iki ülke arasında güçlü bağlar bulunduğunu vurguladı.

Büyükelçi Jean-Daniel Ruch 1923’te Türkiye’nin kuruluşuyla sonuçlanan Lozan Barış görüşmeleri ve anlaşmasına ev sahipliği yapmaları nedeniyle, anlaşmanın ve Türkiye’nin 100. yılında ayrı bir sorumluluk hissettiklerini vurguladı. Ruch, İsviçre’de önemli bir Türk diasporası bulunduğunu hatırlatarak, “Bu kişiler ülkelerimiz arasında önemli bir bağ oluşturmakta ve bizi birbirimize daha da yakınlaştırmaktadır. İsviçre aynı zamanda Türkiye’deki en büyük 8. yatırımcıdır ve burada binlerce istihdam yaratan 300’den fazla şirketle temsil edilmektedir. Yüzüncü yıl için maddi olmayan ama aynı zamanda kalıcı bir şey sunmak istedik. Böylece iki millet arasındaki bağları ve uzun dostluğumuzu sembolize edecek özel bir eser bestelendi” dedi.

Müzisyen François Lindemann da barışı vurgulayan, İsviçre ve Türk ezgilerinin harmanlandığı bir eser bestelediğini kaydetti. Eserin dünya prömiyeri öncesi Lindemann ile birlikte sahneye çıkan ünlü Türk müzisyen Okay Temiz de sanatın ana görevinin kültürü yaymak ve barış sağlamak olduğunu belirtirken, CSO Şefi Cem’i Cem Deliorman da Cumhuriyet’in 100. Yılının kalıcı bir sanat eseriyle kutlanmasının önemine değindi. Basın toplantısına, etkinliğin ve projenin sponsorlarından Syz Bank Türkiye Direktörü Gabriel Aractingi de katıldı.

Toplantının ardından sanatçılar Lindemann ve Okay Temiz’in de katılımıyla doğaçlama performans sergilendi. Daha sonra, Şef Cem’i Cem Deliorman yönetiminde CSO sanatçıları Lindemann’ın eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Eser, 27 Kasım 2023’te İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda da seslendirilecek.