İzmir’de Avrupa sineması rüzgarı esecek

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) İzmir AB Bilgi Merkezi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğinde düzenlenen “Avrupa Film Günleri” başladı. Fransız Kültür Merkezi ev sahipliğinde 25 Mayıs’a kadar sürecek etkinlik, Avrupa’nın farklı kültürlerinden izler taşıyan ödüllü filmleri bir araya getirerek, sinema aracılığıyla kültürlerarası diyalogu güçlendirmeyi hedefliyor.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin uzun ve derin bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “AB ile ilişkilerimiz, ortak değerler zemini üzerinde inşa edilen stratejik bir ortaklık. Son dönemde AB’ye üyelik sürecimiz sekteye uğramış olsa da, birçok ortak paydaya sahibiz. Küresel ve bölgesel sınamalar karşısında, ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere, dış politika, güvenlik, enerji ve göç politikalarına kadar birçok alanda yoğun iş birlikleri içinde olmak durumundayız. Devletlerarasındaki ilişkilerin kalıcılığı ve derinliği, halklar arasındaki samimi, güvene dayalı ve sürdürülebilir bağlarla mümkün olabilir. İşte tam da bu nedenle, kültürel etkinliklerin, özellikle sinema gibi evrensel bir dil kullanan sanat dallarının, bu bağların kurulmasında ve güçlenmesinde çok önemli bir rol üstlendiğine inanıyorum. Avrupa Film Günleri’nin hem Avrupa’nın zengin kültürel mirasını daha yakından tanımamıza vesile olacağına hem de Avrupa halklarıyla olan ortak paydalarımızı ve insanı benzerliklerimizi keşfetmemizi sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Fransız Kültür Merkezi Müdürü Juliette Bompoint de Avrupa Film Günleri’ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Sinema, Avrupa kültürünü tanımak ve anlamak için çok önemli bir alan sunuyor. İzleyicilerimiz hafta sonu boyunca programda yer alan filmler aracılığıyla bu kültürel çeşitliliği yakından görebilecekler. Organizasyonu hayata geçiren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepinize keyifli seyirler dilerim” diye konuştu.

Açılışın ardından “Dört Ruhlu Çakal” ve “Pin-up Adasının Sırrı” filmleri izleyiciyle buluştu.

21 ülkeden 14 film

Programda İtalya’dan “A Dark Story”; Polonya, İsveç ve Almanya’dan “Kos”, İspanya’dan “Jokes & Cigarettes”, Belçika’dan “Life’s a Bitch, Slovenya, İtalya, Hırvatistan, Norveç ve Sırbistan’dan “Family Therapy”, Hollanda’dan “Jippie No More”, Macaristan’dan “Four Souls of Coyote”, Brezilya ve Portekiz’den “Greice”, Ukrayna, Sırbistan, İtalya ve İsviçre’den “Malevych”, Letonya’dan “Maria’s Silence”, Hırvatistan’dan “Hotel Pula”, Almanya’dan “The Teachers’ Lounge”, Romanya’dan The “Secret of Pin-Up Island”, Litvanya’dan “Toxic” isimli filmler yer alacak. Gösterimler, Fransız Kültür Merkezi’nde orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı olarak izlenebilecek.

Avrupa’nın farklı coğrafyalarından gelen bu güçlü sinema seçkisi, toplumsal dönüşümlerden kişisel hikâyelere, tarihi olaylardan gençliğin sancılarına kadar pek çok temayı sinematografik bir dille ele alıyor. AB Türkiye Delegasyonu, AB Üye Devletlerinin Büyükelçilikleri, AB Kültür Enstitüleri ve çeşitli AB Bilgi Merkezlerinin iş birliğiyle düzenlenen etkinlik; İzmir’in yanı sıra Antalya, Diyarbakır, Denizli, Edirne, Eskişehir, Samsun ve Trabzon’daki sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.