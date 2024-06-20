J.K. Rowling'in Harry Potter kitabı 53 bin euroya satıldı

Nadir bulunan ilk baskı Harry Potter kitabı açık arttırmada yaklaşık 53 bin euroya satıldı.

"Harry Potter ve Felsefe Taşı" adlı roman, Edinburgh'daki Lyon and Turnbull müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.

Belirsizlik nedeniyle az üretilmişti

1997 yılında basılan ilk 500 nüshadan biri olan J. K. Rowling'in kitabının bu baskısı; popülerliğine ilişkin belirsizlik nedeniyle yayıncılar tarafından az sayıda üretilmişti.

Bazı benzersiz hatalar nedeniyle kitabın 40 bin ila 60 bin sterlin arasında satılacağı tahmin ediliyordu. Sonunda 45 bin 201 sterline (53 bin 500 euro) satılan kitabın alt kapağında 'Philosopher's' yazım hatası bulunuyor. Ayrıca 53'üncü sayfada ekipman listesinde '1 wand' iki kez yazılmıştır.

Satılan baskının, önceki sahibi tarafından yirmi yıl önce Londra'da Adrian Harrington'ın Kensington Church caddesindeki dükkanından satın alındığı belirtildi.