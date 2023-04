Johnny Depp ve Amber Heard davası belgesel dizi olacak

Takip Et

İngiliz TV kanalı Channel 4, Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki hukuk mücadelesini konu alan bir belgesel dizi hazırlayacak.

Depp V Heard isimli proje Depp'in kazandığı iftira davasının ilk "derinlemesine" incelemesi olarak nitelendiriliyor.

Üç bölümden oluşacak dizinin yönetmen koltuğunda The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes ile BAFTA ödüllerinde aday gösterilen Emma Cooper oturacak. Yapımcılığını ise Sheldon Lazarus üstlenecek.

Dizide mahkeme salonundan görüntüler, röportajlar ve davanın ayrıntılarını ortaya koyan ek kayıtlar gösterilecek.

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki dava 2022 yılında başladı ve yaklaşık altı hafta sürdü. YouTube'da yayınlanan duruşma görüntüleri büyük ilgi görürken toplamda 10 milyardan fazla izlenmişti.