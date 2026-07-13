Jurassic Park'ın yıldızı Sam Neill hayatını kaybetti

‘Jurassic Park’, ‘The Piano’ ve ‘Peaky Blinders’ yapımlarıyla tanınan Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Neill'in ölüm haberi, ailesi tarafından oyuncunun sanal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, Neill'in Avustralya'nın Sidney kentinde ailesinin yanında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ailesi, oyuncunun vefatının ani olduğunu belirterek, “Sam, ailesi yanındayken ve tüm hayatı boyunca sergilediği o vakur duruşla hayata veda etti. İlerleyen zamanda daha fazla ayrıntı paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Neill’in daha önce mücadele ettiği kanser hastalığının yeniden nüksetmediği ve kanserden tamamen arınmış durumda olduğu da aktarıldı.