Justin Tımberlake, 30 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü müzisyen, oyuncu ve eğlence dünyasının yıldızı Justin Timberlake, 5 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye geliyor. Justin Timbarlake’nin Live Nation kanalı ile yaptığı açıklamaya göre, Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial iş birliğiyle gerçekleşecek konser, 30 Temmuz tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda düzenlenecek ve Timberlake’in 2025 dünya turnesinin en önemli duraklarından biri olacak. Konserin biletleri Biletinial üzerinden 8 Mayıs 2025 tarihinde satışa çıkacak.

10 Grammy, 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard Müzik Ödülleri, Brit Ödülleri ve MTV Müzik Ödülleri gibi sayısız uluslararası ödüle sahip olan Justin Timberlake, İstanbul konserinde efsaneleşmiş hit parçalarının yanı sıra kısa süre önce yayınladığı altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was’tan şarkılar da söyleyecek.