  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Justin Tımberlake, 30 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek
Takip Et

Justin Tımberlake, 30 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Dünya müzik listelerinin zirvesinde yer alan pop ve R&B yıldızı Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbul'da hayranları ile buluşacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Justin Tımberlake, 30 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek
Takip Et

Dünyaca ünlü müzisyen, oyuncu ve eğlence dünyasının yıldızı Justin Timberlake, 5 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye geliyor. Justin Timbarlake’nin Live Nation kanalı ile yaptığı açıklamaya göre, Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial iş birliğiyle gerçekleşecek konser, 30 Temmuz tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda düzenlenecek ve Timberlake’in 2025 dünya turnesinin en önemli duraklarından biri olacak. Konserin biletleri Biletinial üzerinden 8 Mayıs 2025 tarihinde satışa çıkacak.

10 Grammy, 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard Müzik Ödülleri, Brit Ödülleri ve MTV Müzik Ödülleri gibi sayısız uluslararası ödüle sahip olan Justin Timberlake, İstanbul konserinde efsaneleşmiş hit parçalarının yanı sıra kısa süre önce yayınladığı altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was’tan şarkılar da söyleyecek.

Kültür-Sanat
Sanatçı Yavuz Top neden öldü, hastalığı neydi? Yavuz Top kaç yaşında, kimdir, nereli?
Sanatçı Yavuz Top neden öldü, hastalığı neydi? Yavuz Top kaç yaşında, kimdir, nereli?
Sanatçı Yavuz Top hayatını kaybetti
Sanatçı Yavuz Top hayatını kaybetti
Tarihi “cer atölyesi”, bugünün CerModern’i sürdürülebilir müze oluyor
Tarihi “cer atölyesi”, bugünün CerModern’i sürdürülebilir müze oluyor
Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Selami Şahin'in hayatı belgesel oluyor
Selami Şahin'in hayatı belgesel oluyor
Osman Hamdi Bey'in tablosu 52,5 milyon TL'ye açık artırmada satıldı
Osman Hamdi Bey'in tablosu 52,5 milyon TL'ye açık artırmada satıldı