Justin Timberlake İstanbul'a geliyor: Konser biletleri satışa çıktı

Biletinial, dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Justin Timberlake’in İstanbul konseri için bilet satışına başladı. Şirketin açıklamasına göre Timberlake, 11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da sahne alarak Türk hayranlarıyla buluşacak. 2025 dünya turnesine devam eden ünlü sanatçı, konser provalarından görüntüleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Son olarak Litvanya ve Danimarka’da konser veren Timberlake’in, 30 Temmuz’daki İstanbul konseri için geri sayım başladı.

İTÜ Stadyumu'nda sahneye çıkacak

Timberlake, prova esnasında müzisyen arkadaşlarıyla şakalaştığı, dans figürleri ve koreografi çalıştığı, şarkı söylediği ve ekibine yardım ettiği eğlenceli anları "Perde arkasında görmediğiniz anlar" notuyla yayınladı. Konser, Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial işbirliğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda gerçekleşecek.