“K-Content Expo Türkiye’de” kapılarını açıyor

Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Kore Yaratıcı İçerik Ajansı (KOCCA) tarafından düzenlenecek olan “K-Content Expo Türkiye’de”, 3 Eylül Çarşamba ile 5 Eylül Cuma tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Kore ve Türkiye arasındaki içerik alışverişini genişletmeyi ve yeni iş fırsatları yaratmayı amaçlıyor. Yayıncılık, oyun, çizgi roman ve webtoon gibi stratejik alanları temsil eden toplam 30 Kore içerik şirketi etkinliğe katılacak. Bu şirketler, Kuleli Fuaye'de Türkiye ve komşu bölgelerden yaklaşık 70 alıcıyla bire bir ihracat görüşmeleri gerçekleştirecek.

Sevilen sanatçılarla OST konseri

Etkinlikte ayrıca yayıncılığa olan yoğun ilgiyi yansıtan bir yan etkinlik olarak K-Drama OST Konseri düzenlenecek. Konser; 4 Eylül Perşembe günü 19:00 ile 21:00 saatleri arasında Sadabad Oditoryumu'nda gerçekleşecek. Konserde şarkıcı HEO GAK, sanatçı Han Lee Ie ve YouTuber God Dyu sevilen dizilerin duygularını müzikle yeniden canlandıracak.

“K-Content Expo Türkiye’de…” ile Türkiye ve Kore arasındaki yayıncılık, oyun, animasyon ve müzik gibi çeşitli içerik alanlarında uzun vadeli iş birliği için bir temel oluşturmanın yanı sıra içerik yoluyla iki ülke arasındaki kültürel iletişimin derinleştirilmesi de hedefleniyor.